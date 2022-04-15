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Резюме Александра Маккуина продадут на нью-йоркском аукционе. Стартовая цена — 1000 долларов

Денис Ламехов
Сегодня в 14:26

Резюме британского фешен-дизайнера Александра Маккуина, составленное им в возрасте 24 лет, будет выставлено на аукцион в рамках Международной антикварной книжной ярмарки в Нью-Йорке. Об этом сообщает WWD.

Стартовая цена лота — 1000 долларов. Резюме хранилось в личной коллекции Элис Смит, которая в ранние годы, после выпуска Маккуина из лондонского колледжа Central Saint Martins, помогала дизайнеру найти работу и продвигала его собственный бренд в рамках своего агентства Smith & Pye.

Маккуин, согласно воспоминаниям Смит, платил ей созданными им вещами, так как не мог позволить себе полноценно оплачивать ее услуги. Впоследствии Смит стала его другом.

В резюме дизайнер сообщил, что коллекционирует новые и антикварные фотокниги, а также увлекается авангардным кино 1960-х и 1970-х годов. В резюме указан 1968-й в качестве года рождения дизайнера, хотя он родился в 1969-м.

Маккуина принято считать одним из величайших и наиболее радикальных дизайнеров в мировой мейнстримовой моде. Он запустил марку Alexander McQueen в 1992 году, с 1996 по 2001 год был креативным директором Givenchy. Покончил с собой в 2010 году.

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