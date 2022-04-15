В России выросли продажи водки, пива и джина

В России с середины марта выросли продажи алкогольных напитков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.

Фаворитами стали джин, водка и пиво. Отмечается, что за две недели джина купили на 60% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Продажи пива выросли на 9–15%, а водки — на 10–13%.

При этом ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, наоборот, прошел. К 3 апреля продажи сахара снизились на 12% по сравнению с аналогичной неделей 2021 года. Спрос на мясные консервы и масло уменьшился на 9%, кофе — на 8%, макароны — на 4%, рис — на 3%.

Ранее три крупных дистрибьютора алкоголя объявили о снижении цен из‑за укрепления рубля. Simple Group и Luding Group снизили стоимость продукции на 10–15%, а Ladoga — на 17–19%.