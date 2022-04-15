В России составлено более 600 административных дел о дискредитации армии

С 4 марта по 11 апреля в суды поступило 610 дел по статье административного кодекса о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие». В статистике не учитывается Москва, информации о которой нет и на сайте судов столицы.

Лидером по числу заведенных дел стала Калининградская область, где с 4 марта составлено 77 протоколов. На утро 11 апреля было 64 подобных дела, по 53 из которых было вынесено решение о привлечении к административной ответственности.

Вторым по числу протоколов стал Петербург, где на 11 апреля было 55 административных дел, из них 33 рассмотрено. Чуть меньше — 33 — поступило в суды Крыма. В десятку лидеров также вошли Амурская область (27 дел), Пермский край (26), Ярославская (21) и Костромская (19) области.

В некоторых регионах, по данным ГАС «Правосудие», не было ни одного административного дела о дискредитации ВС. Среди них Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Тыва. В среднем дела по данной статье (20.3.3 КоАП) поступали по 115 материалов в неделю. Интенсивнее всего с 14 по 20 марта — тогда их насчитывалось 143.

За дискредитацию армии были оштрафованы и несколько политиков. Три протокола были составлены в Екатеринбурге на Евгения Ройзмана, в Москве — на глав двух районов столицы Елену Русакову (Гагаринский) и Гордея Нефедова (Ломоносовский).

Есть и уголовная статья о фейках про Вооруженные силы РФ. По ней дела были возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской, журналиста Александра Невзорова, украинского телеведущего Дмитрия Гордона, двух жителей Томской области, уроженца Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике и техника запасного пункта управления столичного главка МВД Сергея Клокова.