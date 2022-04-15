Приложение Альфа-банка удалили из App Store

Мобильное приложение Альфа-банка больше недоступно в онлайн-магазине App Store. Об этом говорится в телеграм-канале кредитной организации.

Отмечается, что последняя версия приложения «продолжит работать быстро и надежно». Однако временно приложение не получится установить на айфон.

Управлять деньгами клиенты Альфа-банка также могут в «Альфа-Онлайн» — интернет-банке, доступном на ПК и смартфоне.

Ранее из магазинов App Store и Google Play удалили приложение Сбербанка. Обе кредитные организации попали под западные санкции, введенные после начала российской «военной операции» на Украине.