Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов, чтобы «более тщательно контролировать» их приток в Россию. Запись заявления с заседания комиссии опубликована в его телеграм-канале.

Медведев отметил, что профильные ведомства «пока не имеют достоверной и полной статистики о количестве мигрантов». Новые меры должны помочь сбору «всех необходимых сведений о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране».

По мнению Медведева, у властей должны быть сведения о роде занятий мигрантов, их биография и «иные сведения персонального характера» для «обеспечения национальной безопасности страны, особенно в текущей ситуации».

Это нужно для «борьбы с распространением экстремизма и преступности» и особо опасными инфекционными заболеваниями.

С начала 2022 года из России в Таджикистан вернулись 60 337 мигрантов, а в Узбекистан — более 133 тыс. человек.