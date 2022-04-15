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Путин задекларировал доход в 10,2 млн рублей за прошлый год

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:11

Президент России Владимир Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей, следует из опубликованной декларации. Доход премьер-министра Михаила Мишустина в прошлом году составил 18,3 млн рублей.

В 2020 году Путин задекларировал доход на 200 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году. С 2018 года сумма его заработанных денег, указанных в декларациях, увеличивалась. Однако в 2017 году он отчитался о 18,7 млн рублей дохода, которые объяснялись продажей земельного участка в 1,5 тыс. квадратных метров.

Состав собственности Путина прежний — это квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а также в использовании еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля «ГАЗ М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задекларировал 14,5 млн рублей, а его жена и фигуристка Татьяна Навка — 218,5 млн.

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