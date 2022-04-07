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Россию исключили из СПЧ при ООН, Роскомнадзор заблокировал Wonderzine и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека при организации. Об этом просили США после обвинений в сторону российских войск в убийстве мирных жителей Бучи.

Европарламент призвал ЕС немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России. Теперь решение должен принять Совет Евросоюза.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, спрогнозировали двукратный рост безработицы в России в этом году. В зоне риска могут оказаться примерно 2 млн рабочих мест.

Источники The New York Times сообщили, что страны НАТО разошлись во мнениях, как следует выстраивать отношения с Россией. Франция, Германия и Турция предлагают поддерживать контакты, а Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв.

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований. В ней считают, что решение должно приниматься отдельно по каждому атлету.

Spotify — все! Сервис приостанавливает работу в России с 11 апреля. Те, кто находится не в РФ или временно уезжает, смогут изменить страну в своей учетной записи.

Журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запускают самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Издание будет независимым как юридически, так и фактически, а материалы будут выходить на нескольких языках.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания Wonderzine. Причина — семь текстов об ЛГБТК, на которые пожаловалась Росмолодежь.

А вот Youtube РКН пока не блокирует. Вместо этого ведомство обязало помечать сервисы Google как нарушителей российских законов и запретило рекламу продуктов компании.

Михаил Мишустин сказал, что к лету в России появится отечественный аналог App Store и Google Play. Он считает, что скоро зарубежные магазины приложений могут стать недоступны для россиян.

Отечественный прокатчик «Централ Партнершип» планирует продавать российские киноленты за рубли и юани. По словам директора ЦПШ Вадима Верещагина, сделки в альтернативных валютах — вынужденная мера.

IOWA выпустила трек «Знаки» и показала клип на него. «Это песня о том, что мы постоянно ищем своих и свое, нуждаемся в тепле друг друга, но боимся довериться», — сказала солистка группы.

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