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Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России

Семён Гудошников
Сегодня в 16:55

Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС немедленно ввести эмбарго на поставки российских нефти, газа, угля и ядерного топлива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Европарламента.

За резолюцию проголосовали 413 депутатов, против 93, еще 46 в голосовании не участвовали.

Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению органами власти ЕС. После одобрения Европарламентом акт должен принять Совет Евросоюза.

Обсуждать эмбарго российской нефти государства Евросоюза начали в конце марта. На запрете настаивали страны Балтии, а Германия, самый крупный покупатель нефти из РФ, выступала против.

3 апреля балтийские страны заявили, что полностью отказались от импорта российского газа. Великобритания и Польша планируют отказаться от углеводородов из России до конца года.

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