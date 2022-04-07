Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России

Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС немедленно ввести эмбарго на поставки российских нефти, газа, угля и ядерного топлива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Европарламента.

За резолюцию проголосовали 413 депутатов, против 93, еще 46 в голосовании не участвовали.

Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению органами власти ЕС. После одобрения Европарламентом акт должен принять Совет Евросоюза.

Обсуждать эмбарго российской нефти государства Евросоюза начали в конце марта. На запрете настаивали страны Балтии, а Германия, самый крупный покупатель нефти из РФ, выступала против.

3 апреля балтийские страны заявили, что полностью отказались от импорта российского газа. Великобритания и Польша планируют отказаться от углеводородов из России до конца года.