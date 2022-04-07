РКН заблокировал сайт Wonderzine

Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine. Об этом сообщается в телеграм-канале российского издания.

По словам редакции, в уведомлении ведомства сказано, что издание внесено в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Уточняется, что поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи. Федеральное агентство требовало удалить с сайта семь статей об ЛГБТК.

Wonderzine заявляет, что ведомство не предоставило времени на выполнение требований и автоматически ограничило доступ к сайту. «Мы считаем его действия безусловным актом цензуры, а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу», — отметила редакция издания.