NYT: страны НАТО разделились на два лагеря по вопросу дальнейших отношений с Россией

Страны НАТО разошлись во мнениях о том, как следует выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников.

По словам собеседников издания, страны-участники ассоциации разделились на два лагеря. Первые выступают за полный разрыв отношений с Москвой и за «усилия, которые поставят Россию на колени» — это Польша и страны Балтии. Они обеспокоены тем, что европейская безопасность может получить серьезный ущерб.

Во втором лагере — Франция, Германия и Турция. Они выступают за то, чтобы поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Однако в одном вопросе министры иностранных дел НАТО сошлись — российская «военная спецоперация» на Украине еще далека от завершения.

«Москва не отказывается от своих амбиций на Украине», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.