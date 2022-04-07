Bloomberg: Россию ждет двукратный рост безработицы в этом году

По итогам 2022 года безработица в России может вырасти вдвое и впервые за десятилетие превысить 9%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса экспертов, проведенного в марте.

Фонд «Центр стратегических разработок» считает, что к концу года в зоне риска окажутся примерно 2 млн рабочих мест, а улучшения ситуации можно ожидать лишь в 2023 году. При этом в конце февраля безработица в стране была близка к минимальной, составляя чуть более 3 млн.

Профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер сравнил нынешнюю ситуацию с началом 1990-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы.

Кризис на рынке труда будет развиваться постепенно: вместо увольнений компании, находясь «под давлением властей», начнут сокращать зарплаты, переводить сотрудников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск, считает агентство.

«Открытые увольнения могут стать повсеместными только тогда, когда санкции будут восприниматься как более долгосрочные. В результате рост безработицы может быть более постепенным, а пик — более низким, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба», — отмечает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Президент Superjob Алексей Захаров говорит, что пока работодатели хотят сохранить «всех до последнего человека». При этом число новых вакансий в марте сократилось на 20% по сравнению с февралем, а самое сильное снижение пришлось на Москву и Петербург.