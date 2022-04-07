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Spotify перестанет работать в России с 11 апреля

Виктория Шанина
Сегодня в 14:12

С 11 апреля в России больше не будет доступен музыкальный стрим-сервис Spotify. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что Spotify временно приостанавливает работу на территории страны. Вернется ли платформа в будущем и когда именно — пока неясно.

Те, кто находится не в России или временно уезжает, смогут изменить страну в своей учетной записи.

О том, что Spotify прекратит работу в России, стало известно в конце марта. Причиной компания назвала «недавно принятые законы, ограничивающие доступ к информации и криминализующие отдельные виды новостей».

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