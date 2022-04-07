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Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Семён Гудошников
Сегодня в 19:11

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливает участие России в Совете по правам человека при организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Для принятия решения требовалось две три голосов членов ассамблеи. За проголосовали 93 делегации, против 24, еще 58 воздержались.

Приостановка членства России в СПЧ будет действовать до истечения нынешнего срока ее пребывания в совете, то есть до 2023 года. После этого РФ вновсь сможет претендовать на членство.

Представители России ранее заявляли, что расценивают подобные шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН.

США попросили исключить Россию из СПЧ после того, как Украина обвинила войска РФ в массововм убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом. Российские власти назввали кадры с телами на улицах Бучи инсценировкой.

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