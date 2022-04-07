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К лету в России появится отечественный аналог App Store и Google Play

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:23

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о разработке отечественного аналога AppStore и Google Play. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам премьер-министра, онлайн-магазин на Android должен заработать в России уже к лету. «Я лично этим вопросом занимаюсь. <…> Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой», — рассказал он.

Мишустин также выразил уверенность, что из страны уедут не все ИТ-специалисты и предложил создать свою экосистему.

«Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что AppStore и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем», — сказал он.

25 марта мобильные приложения российских банков, попавших под наиболее жесткие санкции, пропали из магазинов App Store и Google Play. Речь идет о приложениях ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка.

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