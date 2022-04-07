«Все время мы ищем знаки»: группа IOWA выпустила новый трек и показала клип на него

Группа IOWA выпустила песню «Знаки», которая была написана осенью 2021 года. Музыканты также показали клип на нее.

Трек рассказывает о невозможности почувствовать любовь из‑за внутренних страхов и неспособности быть рядом друг с другом, когда весь мир вокруг показывает знаки.

«Это песня о том, что мы постоянно ищем своих и свое, нуждаемся в тепле друг друга, но боимся довериться. Так легко запутаться в лабиринте чувств: когда разочаровываемся, когда земля уходит из‑под ног, когда теряем близких или не принимаем их точку зрения», — рассуждает солистка Катя IOWA.