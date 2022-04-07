«Все время мы ищем знаки»: группа IOWA выпустила новый трек и показала клип на него

Группа IOWA выпустила песню «Знаки», которая была написана осенью 2021 года. Музыканты также показали клип на нее.
Трек рассказывает о невозможности почувствовать любовь из‑за внутренних страхов и неспособности быть рядом друг с другом, когда весь мир вокруг показывает знаки.
«Это песня о том, что мы постоянно ищем своих и свое, нуждаемся в тепле друг друга, но боимся довериться. Так легко запутаться в лабиринте чувств: когда разочаровываемся, когда земля уходит из‑под ног, когда теряем близких или не принимаем их точку зрения», — рассуждает солистка Катя IOWA.
Съемки клипа проходили в Петербурге в конце марта. Режиссером выступил фотограф Иван Трояновский, а героями — поклонники коллектива, которые собрались на квартирнике, чтобы разделить друг с другом теплые эмоции и переживания.
«В этом клипе я хотел показать, как быстро бежит время и как ценно жить в моменте и наслаждаться каждой секундой», — рассказал Трояновский.
Он отметил, что снимал героев на протяжении недели и «проживал их жизни». «По сути это 3-минутное документальное кино, где ты увидишь свои знаки и получишь свои ответы», — добавил режиссер.