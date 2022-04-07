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Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения спортсменов из России и Беларуси

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:14

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает «Интерфакс».

Они отметили, что отстранения спортсменов идут вразрез с Декларацией о поддержке Олимпийской хартии, подписанной атлетами с пяти континентов в 2015 году.

В ней есть пункт, в котором говорится, что они обязаны «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций», которое может помешать спортсмену участвовать в Олимпийских играх и других соревнованиях.

В WOA заявили, что уважают рекомендацию МОК, согласно которой международные спортивные организации не должны приглашать и разрешать участие россиян и белорусов. Однако ассоциация убеждена, что такое решение должно приниматься по каждому спортсмену отдельно и основываться на принципах хартии.

25 февраля исполнительный комитет МОК призвал перенести или отменить интернациональные спортивные мероприятия, запланированные в России и Беларуси, а также не использовать флаги и гимны этих стран на любых спортивных турнирах.

28 февраля комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Такое решение было принято «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

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