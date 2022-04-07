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«Новая газета» запускает самостоятельное европейское издание

Семён Гудошников
Сегодня в 14:28

Журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запускают самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Об этом говорится в заявлении редакции.

Журналисты подчеркивают, что это не филиал «Новой газеты», а проект независимый как юридически, так и фактически. «Новая газета. Европа» будет рассказывать миру о событиях в России и мире на нескольких языках.

Главным редактором «Новой газеты. Европа» стал журналист Кирилл Мартынов. Кроме будущего сайта novayagazeta.eu, материалы будут выходить в телеграме, ютьюбе, инстаграме* и твиттере издания.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта, после второго предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Журналисты надеются, что газета продолжит работу в Москве после окончания российской «военной операции» на Украине.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, его деятельность в России запрещена.

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