«Централ Партнершип» планирует экспортировать фильмы за рубли

Крупный прокатчик отечественных фильмов «Централ партнершип» обсуждает с зарубежными партнерами заключение контрактов в альтернативных евро и доллару валютах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора ЦПШ Вадима Верещагина.

По его словам, речь идет о продаже российских кинолент в Латинскую Америку за рубли и местную валюту стран-покупателей и в Китай — за рубли и юани.

Верещагин рассказал, что в настоящее время сделки в альтернативных валютах — это вынужденная мера. «Любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их, как правило, через какие‑то американские или европейские банки», — уточнил он.

Кроме того, некоторые банки в странах, где работаю партнеры «Централ партнершип», приняли решение о временной приостановке любых платежей в Россию. Из‑за этого отечественный прокатчик предлагает зарубежным партнерам открывать счета в российских банках и проводить операции по схеме, по которой сейчас экспортируют газ за рубли.

Верещагин также рассказал, что в настоящее время партнеры, которые работаю в Европе, не проявляют активного интереса к российским фильмам. «Потери от общего объема экспорта российских фильмов в случае полного отказа европейских импортеров могут составить порядка 20%. Европа не была для нас приоритетной территорией. Крупнейшие импортеры — это как раз Китай и страны Латинской Америки», — заключил он.