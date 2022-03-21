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Признание Meta* экстремистской организацией, рост Telegram и другие новости дня

Денис Ламехов
Вчера в 20:46

Российский суд признал Meta* экстремистской организацией. Facebook* и Instagram* запрещены на территории страны, WhatsApp это решение не касается.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации. По словам лидера фракции Сергея Миронова, об исключении страны задумался ряд западных политиков, однако Россия сама денонсирует международное соглашение.

Песков провел новую пресс-конференцию. По его словам, прогресс в переговорах между Россией и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о встрече Путина и Зеленского, а возможное введение ЕС эмбарго на российскую нефть «ударит по всем».

Рейтинговое агентство Fitch ожидает сокращения объема экономики России на 8% и роста инфляции до 18% в 2022 году. Аналитики отмечают, что для прогноза характерна крайняя степень неопределенности: реальное сокращение ВВП будет зависеть от длительности «спецоперации» и протяженности санкций.

В России приостановили регистрацию на все экзамены IELTS. Последнее тестирование в бумажном формате состоялось 19 марта.

Комиссия Международной шахматной федерации по этике дисквалифицировала на полгода Сергея Карякина за поддержку «военной операции» РФ на Украине. В ФИДЕ сочли, что высказывания российского гроссмейстера вредят репутации соревнований и организации.

Всемирно известный танцовщик Михаил Барышников осудил санкции против российских деятелей культуры. «Я не думаю, что правильно возлагать бремя политических решений на плечи артистов или спортсменов, члены семьи которых могут быть в уязвимости на родине», — заявил он.

Telegram стал самым популярным мессенджером в России. Его доля в общем объеме трафика увеличилась с 48 до 63%.

Верховная рада попросила Владимира Зеленского лишить государственных наград артистов, которые поддерживают «военную спецоперацию». В их числе Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Ани Лорак.

Театр наций и «Современник» сохранят часть спектаклей, в которых играла покинувшая Россию Чулпан Хаматова. Это «Враги. История любви», «Рассказы Шукшина» и «Мастер и Маргарита».

Лейбл Ивана Дорна Masterskaya закрыл музыкальный каталог для слушателей из России и Беларуси. Из Spotify и «Яндекс.Музыки» уже исчезли альбомы и треки музыканта.

*Запрещены на территории Российской Федерации.

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