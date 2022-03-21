Эмбарго на импорт российской нефти ударит по всем: главное из пресс-конференции Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел новую пресс-конференцию. Пересказываем главное из его ответов на вопросы журналистов.

Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в регионах сейчас не обсуждается. Никаких решений на этот счет не принималось.

Прогресс в переговорах между Россией и Украиной не соответствует ожиданиям и той динамике, с которой развивается ситуация. О встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского говорить пока рано.

В Кремле не рассматривают вопрос о введении режима прекращения огня на время переговоров России и Украины. По словам Пескова, российские военные обеспечивают наличие гуманитарных коридоров на Украине, и международным структурам следует надавить на Киев, чтобы он заставил националистов выпустить через них мирных граждан.

Возможное введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти повлияет на весь мировой нефтяной рынок — он ударит по всем и в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте. «Американцы при этом останутся при своих, это очевидно, и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело», — добавил Дмитрий Песков.

Россияне за рубежом сталкиваются с беспрецедентным давлением. Это требует таких же беспрецедентных решений.

Прошлая пресс-конференция Дмитрия Пескова прошла 17 марта. На ней пресс-секретарь прокомментировал высказывание Владимира Путина о «самоочищении» страны, публикацию Financial Times о предварительных договоренностях России и Украины и ряд других актуальных тем.