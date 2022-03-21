Михаил Барышников призвал не наказывать российских артистов и спортсменов из‑за конфликта на Украине

Всемирно известный танцовщик и балетмейстер Михаил Барышников выступил против санкций в отношении российских исполнителей и художников. Об этом пишет The Guardian.

«Я не думаю, что правильно возлагать бремя политических решений государства на плечи артистов или спортсменов, у которых члены семьи могут быть уязвимы в их родной стране. Для людей в уязвимой позиции нейтралитет — мощное заявление. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен сыграть на Уимблдоне», — сказал Барышников.

Он опасается, что в скором времени Россия сделает невозможным любое позитивное будущее для своей молодежи. «Сейчас России предстоит перейти Рубикон. Либо она найдет способ положить конец нынешнему конфликту и жить в открытом глобальном обществе, либо будет отброшена назад безо всякой надежды на выздоровление», — отметил танцовщик.

По его словам, каждый известный россиянин сейчас должен сделать выбор: высказаться о военном конфликте на Украине или нет. «Со своей стороны я процитирую его святейшество папу римского Франциска: „Война — это безумие! Прекратите, пожалуйста! Посмотрите на эту жестокость“. Мне ясно, к кому обращены эти слова. Говоря простыми словами, Россия уже вернулась в сталинские времена. Искусство — это сопутствующий ущерб, и невозможно предположить, чем это обернется», — сказал Барышников.

В начале марта Валерий Гергиев был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра после того, как он не стал публично осуждать российскую «военную операцию» на Украине. Несколько западных площадок отменили выступления с российской оперной певицей Анной Нетребко.

На прошлой неделе министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что правительству потребуются гарантии того, что любые спортсмены, въезжающие в Великобританию, «не являются сторонниками Владимира Путина».

Многие политические деятели, включая верховного комиссара ООН, канцлера Германии, президента Турции и чешского омбудсмена, призвали не ущемлять россиян по признаку национальности.