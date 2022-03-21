Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для слушателей из России и Беларуси

Лейбл Ивана Дорна под названием Masterskaya закрыл музыкальный каталог для слушателей из России и Беларуси. Об этом сообщается в телеграм-канале лейбла.

В настоящее время из Spotify и «Яндекс.Музыки» уже исчезли альбомы Дорна «Три хороших песни», Co’N’Dorn, Randorn, OTD, а также синглы «Кроме тебя» и «Тебе нема cьогоднi». К прослушиванию доступны только треки, записанные совместно с другими исполнителями.

24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины, лейбл объявил о приостановке сотрудничества с артистами из России «на неопределенный срок».

Кроме того, Masterskaya прекратил работу с российскими брендами, партнерами и артистами.