В России остановили регистрацию на все экзамены IELTS

В России приостановили регистрацию на все экзамены английского языка IELTS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международный экзаменационный центр IELTS Students International.

«С 17 марта [2022 года] зарегистрироваться ни на один экзамен IELTS в России нельзя. Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 года», — сказано в заявлении организации.

Такое решение было принято одним из владельцев экзамена IDP IELTS Australia. 10 марта два других собственника тестирования — British Council и Cambridge Assessment English — также приостановили экзаменационные сессии «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после начала «военной операции» России на территории Украины.

Организаторы экзаменов предложили перевести оплату за них на курсы по подготовке или заморозить их до момента возобновления тестов.