ФИДЕ отстранила Сергея Карякина на полгода из‑за его поддержки «военной операции» на Украине

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике дисквалифицировала на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку «военной операции» РФ на Украине. Об этом говорится на сайте организации.

Карякин в течение шести месяцев не сможет участвовать в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой ФИДЕ. В комиссии сочли, что высказывания Карякина наносят ущерб репутации соревнований и организации, а также могут испортить репутацию самому гроссмейстеру. Там отметили, что заявления шахматиста вызвали огромное количество реакций в соцсетях, в основном негативных.

Кроме того, комиссия рассматривала высказывания российского гроссмейстера Сергея Шипова. Его наказывать не стали, поскольку посчитали, что он «значительно менее известен», имеет «менее мощную платформу», а его слова носят «менее провокационный характер».

В конце февраля Карякин написал открытое письмо на имя Владимира Путина, в котором поддержал «военную операцию» на Украине. «Долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима», — сказано в письме.