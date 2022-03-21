Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Об этом сообщается на сайте политического объединения.

«Считаю, что в этой ситуации (введенных санкций. — Прим. ред.) Россия должна незамедлительно выйти из ВТО, раз и навсегда покончив с международной организацией, которая своими ограничениями принесла немало вреда нашей экономике», — заявил глава фракции Сергей Миронов.

Он добавил, что не считает благом для страны вступление в ВТО. «Продукцию производственных предприятий на Запад все равно не пустили, но зато мы открыли свои границы для беспрепятственного доступа иностранных товаров на свой рынок. В конечном итоге это увеличило зависимость нашей страны от США и ЕС, и довольно быстро стало понятно, что без программы импортозамещения нам не прожить», — сообщил Миронов.

Он добавил: «В 2014 году США и Евросоюз нарушили правила Всемирной торговой организации и ввели в отношении России экономические санкции и различные торговые ограничения. Ну а после введения беспрецедентных санкций в феврале и марте этого года присутствие в ВТО стало бессмысленным».

Согласно его заявлению, вопросом исключения России из ВТО озаботился ряд американских сенаторов и европейских политиков. «Таким образом они якобы решили нас „наказать“ за проведение операции на Украине. Но хочется сказать — торопитесь, господа! Пока вы думаете и обсуждаете, мы сами выйдем из ВТО, потому что для России находиться в этой организации уже давно нет никакого смысла», — заявил Миронов.