Fitch ожидает падения ВВП России на 8% и роста инфляции до 18% в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает сокращения объема экономики России на 8% и роста инфляции до 18% в 2022 году на фоне введенных санкций. Данные приводит «Интерфакс».

В 2023-м снижение ВВП прогнозируется на отметке 0,2%. Уровень инфляции — на отметке 15% к концу года. Агентство отмечает, что для прогноза характерна крайняя степень неопределенности. Реальное сокращение ВВП будет зависеть от длительности «спецоперации» России на территории Украины и длительности санкций.

«Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса», — говорится в сообщении Fitch. При этом аналитики заявляют, что вызванный санкциями стресс для экономики выглядит более значительным и продлится дольше. Однако ряд факторов, включая высокие цены на нефть, может обеспечить российской экономике определенную поддержку, говорят в Fitch.

10 марта первый после введения жестких санкций опрос Центробанка России выявил, что в 2022 году российские аналитики ждут снижения ВВП на 8% и инфляцию на уровне 20%.