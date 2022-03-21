Украина может лишить артистов госнаград за поддержку спецоперации. Среди них Басков, Лорак и Крутой

Информкомитет Верховной рады попросил Владимира Зеленского лишить ряд артистов званий народного и заслуженного артиста Украины. Об этом в своем Facebook*-аккаунте сообщила заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

В их числе Николай Басков, Владимир Бортко, Василий Герелло, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий. Они, по словам Кравчук, поддерживают российскую «военную спецоперацию» на Украине.

«Во времена, когда настоящие артисты Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство: занимаются волонтерством или даже вступили в ряды ВСУ, некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины», — заявила Кравчук.

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