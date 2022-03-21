Театр наций и «Современник» сохранят часть спектаклей, в которых играла Чулпан Хаматова

Московские театры «Современник» и Театр наций сохранят в репертуаре часть спектаклей, в которых участвовала покинувшая Россию Чулпан Хаматова. Об этом сообщает ТАСС.

Хаматова состоит в труппе «Современника» на протяжении 24 лет, в текущем расписании есть работы «Утровечер» и «Враги. История любви», где она задействована. «У спектакля „Враги. История любви“ на сегодняшний день есть второй состав. Театр продолжает работать, ничего нарушено не будет», — заявил худрук «Современника» Виктор Рыжаков.

«Утровечер» был проектом режиссера-постановщика Владимира Варнавы и Чулпан Хаматовой. Рыжаков сообщил: «Конечно, у него замены никакой быть не может».

В Театре наций актрису заменили в постановках «Рассказы Шукшина» и «Мастер и Маргарита», спектакль «Горбачев» на данный момент заморожен, рассказала директор театра Мария Ревякина.

Она уточнила: «„Рассказы Шукшина“ играет Юлия Пересильд. В „Мастер и Маргарита“ сделан ввод — роль исполняет Наташа Ноздрина».

Чулпан Хаматова — народная артистка России, сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.