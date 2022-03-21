Telegram стал самым популярным мессенджером в России, впервые обойдя WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Мегафона».

«За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», — сказано в заявлении компании.

В свою очередь доля WhatsApp сократилась до 32 с 48%, а доля Viber — с 5 до 4%.

В настоящее время Telegram лидирует в 82 регионах страны, кроме Карачаево-Черкесии, Дагестана и Чечни. Мессенджер также стал лидером по потреблению мобильного трафика в сутки. В среднем пользователь расходует 101 мегабайт трафика.

Популярность Telegram выросла на фоне ограничений доступа к другим социальным сетям на территории России. 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook, а 14 марта — Instagram.