Суд признал Meta экстремистской организацией. Facebook и Instagram запрещены в РФ

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook в России запрещены. Это не касается WhatsApp, сообщает ТАСС.

Решение о запрете Instagram и Facebook в России вступает в силу немедленно.

Прокурор пояснял, что граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за использование Instagram и Facebook. Однако глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей этих соцсетей.

По его словам, любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 КоАП РФ).

А заказ рекламы в Facebook и Instagram либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ), отметил Чиков.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сказал, что решение о запрете Facebook и Instagram в России можно отменить, если Meta официально признает нарушения и исправит их.

11 марта агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

В этот же день Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании.

Позже в Meta уточнили, что новая политика будет распространяться только на украинских пользователей. А писать посты с призывами к насилию разрешат лишь в отношении российских военных, а не обычных граждан или лидеров государств.