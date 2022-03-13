Прогресс в переговорах Москвы и Киева, итоги Паралимпиады и другие новости дня

Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в диалоге с Киевом. По его личным ожиданиям, этот прогресс в ближайшее время может перерасти в единую позицию делегаций и в документы для подписания.

Владимир Зеленский сказал, что 12 марта по согласованным гуманитарным коридорам удалось вывезти 12 729 мирных жителей Украины. Он добавил, что скоро в Мариуполь прибудет гуманитарный груз.

Китай выиграл в медальном зачете Паралимпиады. На втором месте — украинцы, на третьем — канадцы.

Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России, поскольку они «не решат проблемы». По словам главы турецкого МИДа, в ходе телефонного разговора с Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с Зеленским.

Папа римский Франциск призвал к окончанию бомбардировок и установлению мира на Украине. «Остановите эту бойню», — сказал он.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что около половины золотовалютных резервов РФ оказались заморожены из‑за санкций. Но в бюджете достаточно ресурсов для обеспечения граждан жизненно важными товарами и проведения расчетов, отметил он.

Минторг США опубликовал список товаров роскоши, которые запрещается поставлять в Россию и Беларусь. Среди них алкоголь и табачные изделия, дорогие одежда и обувь, духи и ювелирные изделия, некоторые автомобили и мотоциклы.

Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности 763 российских самолетов. С 13 марта они не смогут выполнять рейсы как за границей, так и внутри страны.

С 14 марта все магазины Vans приостановят работу в России. С конца февраля с российского рынка ушли (на время или навсегда) около 350 компаний.

В СПбГУ отозвали приказы об отчислении двух студентов, задержанных на антивоенных митингах. Всего в списки на отчисление попали 13 таких учащихся.

Количество подписок на российские телеграм-каналы увеличилось более чем на 40 млн. После решения РКН заблокировать Instagram многие звезды и политики призвали свою аудиторию переходить в Telegram.