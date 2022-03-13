Зеленский сказал, что по гуманитарным коридорам удалось вывезти почти 13 тыс. жителей Украины

12 марта по согласованным гуманитарным коридорам на территории Украины удалось вывезти 12 729 мирных жителей. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Гуманитарный груз для Мариуполя, по его словам, доставят «завтра днем». Накануне штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР сообщал об эвакуации из города и его пригорода 96 человек, включая 20 детей.

11 марта Украину покинули почти 75 тыс. человек, передавала Государственная пограничная служба страны. Из них около 49 тыс. пересекли украинско-польскую границу. Сколько беженцев в Великобритании, точно неизвестно.

Днем ранее Зеленский рассказал о «принципиально ином подходе» российской стороны на переговорах. По его словам, переговорщики «начали о чем‑то говорить, а не бросать ультиматумы».