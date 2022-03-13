Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов из России

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности российских самолетов. С 13 марта воздушные судна, зарегистрированные там, не смогут выполнять рейсы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Росавиации на 24 февраля, российские компании использовали 768 бермудских самолетов. В основном это Airbus и Boeing у «Аэрофлота», S7, Utair, «Уральских авиалиний» и других перевозчиков.

Власти Бермуд объяснили свое решение введенными против России санкциями и неуверенностью в том, что «эти самолеты пригодны для полетов», потому что под запретом оказались техобслуживание и поставка запчастей и оборудования.

Это значит, что зарегистрированные на островах самолеты не могут летать не только по миру из‑за того, что их могут арестовать, но и внутри России.

«Без действующего сертификата летной годности летать в принципе невозможно. Летать на таком самолете — это все равно что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами», — привел пример топ-менеджер одной из российских авиакомпаний.

Выход из этой ситуации — перевод этих самолетов в российских реестр. 10 марта в Госдуму внесли проект поправок, упрощающих процедуру регистрации воздушных суден в России. Продлевать сертификаты летной годности иностранных самолетов и их самостоятельного обслуживание предлагал Минтранс, но столкнулся с критикой участников рынка.