Все магазины Vans приостановят работу в России

С 14 марта все магазины одежды и обуви Vans временно прекратят работать в России. Об этом «Газете.ру» сообщила одна из сотрудниц московского магазина бренда со ссылкой на руководство.

«Сотрудники об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее. Сегодня последний день у всех магазинов», — сказала она.

После начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonalds, Coca-Cola и PepsiCo. По подсчетам Йельского университета, всего к 13 марта приостановили деятетельность или ушли с российского рынка около 350 компаний.