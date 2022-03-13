В СПбГУ отказались отчислять двух студентов, задержанных на антивоенных акциях

В Санкт-Петербургском государственном университете отозвали приказы об отчислении двух учащихся, задержанных на антивоенных митингах в Петербурге. Об этом сообщают студенческие издания «Студень» и «Лупа и Пупа».

Один из учащихся, о которых идет речь, — студент журфака Роман Гришко. В интервью «Фонтанке» он говорил, что был задержан на первом антивоенном митинге по ошибке. По словам Гришко, 24 февраля он провожал подругу до вокзала. Во время встречи у него, страдающего сахарным диабетом, упал уровень сахара в крови. Тогда Гришко с подругой решили зайти в кафе, чтобы перекусить (это необходимо в случае падения сахара). Выходя из кафе, он попал в толпу омоновцев и был немедленно задержан.

Гришко отмечает, что нет ни доказательств его участия в митинге, ни настоящих свидетелей, ни решения суда. С составленным протоколом, где в качестве свидетелей, по его словам, указаны сотрудники отделения, студент не согласен.

Об отзыве приказа об отчислении еще одного студента пишет «Лупа и Пупа» со ссылкой на дисциплинарный комитет студсовета СПбГУ. Подробностей об этом учащемся пока не приводится.

9 марта «Коммерсант» написал, что СПбГУ подготовил приказы об отчислении 13 студентов, которые были задержаны на акциях против «военной спецоперации». В списке на отчисление оказалась студентка биологического факультета Вероника Самусик, которая работает в издании Sota.Vision. Она была одета в жилет с надписью «Пресса» и освещала протест, но все равно была задержана, несмотря на пресс-карту и наличие редакционного задания.