Папа римский Франциск призвал к окончанию бомбардировок и миру на Украине. Его слова передает ТАСС со ссылкой на ватиканское телевидение.

«С болью в сердце присоединяюсь к мольбам людей о прекращении войны. Во имя Господа прислушайтесь к голосу тех, кто страдает, и положите конец бомбардировкам, обратитесь к переговорам и сделайте эффективными и безопасными гуманитарные коридоры. Остановите эту бойню», — сказал Франциск.

Понтифик поблагодарил тех, кто помогает беженцам из Украины, и призвал к молитве за мир. «Бог может быть только богом мира, не войны. Мы молимся за то, чтобы сердца обратились к воле установить мир», — закончил папа римский.

13 марта Франциск провел традиционную воскресную проповедь на площади Святого Петра и отметил девятую годовщину избрания на папский престол. Ватиканское телевидение отметило, что в этот раз верующих собралось больше, чем обычно.

6 марта Франциск во время проповеди заявил о готовности сделать все, чтобы достигнуть мира на Украине. Он рассказал о том, что двое кардиналов отправились на помощь населению Украины.