Турция официально отказалась присоединиться к западным санкциям против России

Турция не будет присоединяться к санкциям Запада в отношении России. Об этом заявил глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу.

«Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Чавушоглу, Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом. Глава турецкого МИДа добавил, что в ходе телефонного разговора с Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с Зеленским.

«Между ними [Россией и Украиной] продолжаются серьезные переговоры. Турция, являясь нейтральной страной, доверяет обеим сторонам. Есть вопросы статуса, будь то членство Украины в НАТО, политика нейтралитета и так далее. Мы видим, что по некоторым вопросам их позиции сблизились», — отметил Чавушоглу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никогда не отрицали возможности встречи двух президентов.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.