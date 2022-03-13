Духи и шелк: США опубликовали список товаров роскоши, которые запретят поставлять в Россию

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США опубликовало список товаров роскоши, которые запрещается поставлять в Россию с 16 марта. Туда вошли около 570 товарных позиций, в том числе парфюмерия, одежда и обувь с оптовой ценой более 1000 долларов за единицу.

Полным списком товаров поделился РБК со ссылкой на BIS.

алкоголь и табачные изделия;

косметика и парфюмерия;

саквояжи, чемоданы, дамские сумки;

меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;

одежда и предметы одежды, обувь с оптовой ценой свыше 1000 долларов за штуку;

драгоценные камни и ювелирные изделия;

судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;

концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

Ограничения на поставки распространяются в том числе на Беларусь, а также российских и белорусских граждан (где бы они ни находились), внесенных в санкционные списки.

Евросоюз и Великобритания уже анонсировали составление таких же списков товаров роскоши, недоступных для России.