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Духи и шелк: США опубликовали список товаров роскоши, которые запретят поставлять в Россию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:32

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) США опубликовало список товаров роскоши, которые запрещается поставлять в Россию с 16 марта. Туда вошли около 570 товарных позиций, в том числе парфюмерия, одежда и обувь с оптовой ценой более 1000 долларов за единицу.

Полным списком товаров поделился РБК со ссылкой на BIS.


  • алкоголь и табачные изделия;
  • косметика и парфюмерия;
  • саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
  • меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
  • одежда и предметы одежды, обувь с оптовой ценой свыше 1000 долларов за штуку;
  • драгоценные камни и ювелирные изделия;
  • судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
  • концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

Ограничения на поставки распространяются в том числе на Беларусь, а также российских и белорусских граждан (где бы они ни находились), внесенных в санкционные списки.

Евросоюз и Великобритания уже анонсировали составление таких же списков товаров роскоши, недоступных для России.

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