Российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок на фоне блокировки Instagram

Количество подписок на российские телеграм-каналы увеличилось более чем на 40 млн. Об этом пишет «Код Дурова» со ссылкой на данные TGStat․ru.

«Telegram держится молодцом и работает стабильно несмотря на наплыв миллионов новых пользователей и создание десятков тысяч новых каналов ежедневно», — отметили там.

Увеличение подписок происходит на фоне блокировки Instagram, которая должна начаться в ночь на 14 марта. РКН решил ограничить доступ к соцсети после сообщений о том, что руководство Meta (владелец Instagram) временно разрешит посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных. В компании позже отметили, что новая политика будет действовать только на Украине, чтобы дать пользователям возможность высказать гнев в отношении российских войск.

После решения РКН заблокировать Instagram многие популярные личности и политики призвали аудиторию переходить в Telegram.