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Силуанов: около половины золотовалютных резервов ЦБ заморожены из‑за санкций

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

Примерно половина золотовалютных резервов Центробанка России были заморожены из‑за санкций Запада. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал он.

По словам Силуанова, часть российских золотовалютных резервов находятся в китайской валюте. Сейчас западные страны оказывают давление на КНР, чтобы ограничить доступ к ним.

«Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — отметил министр.

Он напомнил, что долговые обязательства в отношении стран, которые ограничили использование золотовалютных резервов, Россия будет оплачивать в рублях.

Силуанов пообещал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. По его словам, в бюджете достаточно ресурсов для обеспечения граждан жизненно необходимыми товарами и проведения расчетов.

Министр добавил, что запасы капитала, созданные в России, позволят нормально функционировать банкам, даже попавшим под жесткие ограничения.

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