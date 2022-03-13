Слуцкий рассказал о прогрессе в переговорах с Украиной, который может перерасти единую позицию

Член российской делегации на переговорах с Украиной, депутат Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в диалоге с Киевом.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс», — сказал он в интервью RT.

По личным ожиданиям Слуцкого, прогресс в ближайшее время может перерасти в единую позицию обеих делегаций и в документы для подписания.

Ранее завершились три очных раунда переговоров между российской и украинской стороной. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, на последней встрече 7 марта удалось добиться позитивных результатов в вопросе гуманитарных коридоров. Представитель России Владимир Мединский заявил, что переговоры не увенчались тем успехом, на который надеялась российская сторона, но они будут продолжены.

12 марта в Кремле отметили, что переговоры между делегациями продолжаются по видеосвязи. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у российской стороны появился «принципиально иной подход» — переговорщики «начали о чем‑то говорить, а не бросать ультиматумы».

13 марта глава турецкого МИДа сообщил, что в ходе телефонного разговора с Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с Зеленским.