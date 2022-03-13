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Китай выиграл в медальном зачете Паралимпиады. На втором месте — украинцы

Семён Гудошников
Сегодня в 12:41

Команда Китая заняла первое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Пекине. На счету китайских спортсменов 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды.

Второе место за сборной Украины, завоевавшей 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третьи канадцы (8-6-11), четвертые французы (7-3-2), на пятой строчке команда США (6-11-3).

Российских и белорусских спортсменов Международный паралимпийский комитет отстранил от Игр 3 марта из‑за начала «военной операции» России на Украине.

Сборная Китая обеспечила себе первую строчку в общекомандном зачете досрочно, за день до окончания Игр. Церемония закрытия Паралимпиады начнется 13 марта в 15.00 по Москве.

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