Ликвидация главаря ИГ*, прекращение вещания DW в России и другие новости дня

В России выявили 155 768 новых случаев коронавируса — это новый антирекорд. Уже 14-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию количество заболевших.

Джо Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»* (признано террористическим и экстремистским, запрещено в России). Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был убит на северо-западе Сирии.

В МИДе объявили о прекращении спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Корреспондентский пункт DW в стране будет закрыт, а у всех сотрудников российского бюро аннулируют аккредитацию.

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни. А в общем топе лучших мегаполисов планеты ее обошли лишь Сингапур и Торонто.

Количество ежедневных активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18-летнюю историю соцсети. Это снизило рыночную стоимость компании на 200 млрд долларов.

Руководители российских театров выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей». Среди подписавших документ — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский и другие.

Владимир Мирзоев, снявший «Топи», выступит режиссером мини-сериала по роману Достоевского «Преступление и наказание». Действие будет происходить в современном Петербурге.

Вышел первый тизер сериала «‎The Телки» по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. В шоу снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Влад Соколовский и другие.

Стали известны номинанты премии BAFTA TV Awards. В категории «Лучший фильм» заявлены «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Лакричная пицца» и «Власть пса».

Что сегодня происходило в музыкальном мире? Вышли два новых посмертных трека Juice WRLD, Korn выпустили сингл «Lost in the Grandeur» за день до релиза нового альбома «Requiem», а первопроходцы прог-рока King Crimson опубликовали трейлер документального фильма о себе — режиссером ленты стал Тоби Эймис.

*«Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.