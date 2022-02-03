Владимир Мирзоев экранизирует «Преступление и наказание». Действие перенесут в современный Петербург

Владимир Мирзоев, снявший «Топи», срежиссирует мини-сериал по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом пишет Variety со ссылкой на стриминговый сервис Start.

Главным героем, как и в книге, станет отчаявшийся и погрязший в долгах Родион Раскольников. Как сообщает Variety, герой «под влиянием темной силы совершает мелкую кражу в супермаркете», а затем, «терзаемый совестью, убивает старуху».

Сериал расскажет не только о Родионе, но и о его сестре Дуне. «Они похожи друг на друга, и у них схожие характеры. Но самое главное, хотя это и не так очевидно, они оба герои. Они оба страстные, гордые и неспособные сдаться», — сказал оператор-постановщик Василий Григолюнас.

Действие мини-сериала будет происходить не в XIX веке, а в современном Петербурге. Всего запланировано восемь серий. Даты выхода и актерский состав пока неизвестны.

Предыдущая работа Мирзоева, «Топи», стала самым обсуждаемым русскоязычным сериалом прошлой зимы.