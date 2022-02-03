«Белфаст» и «Лакричная пицца»: список номинантов на премию BAFTA

Ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен объявили номинантов премии BAFTA TV Awards в прямом эфире. Трансляция велась на ютьюб-канале премии.

В этом году церемония состоится в лондонском Royal Albert Hall 13 марта. В качестве ведущего выступит актриса Ребел Уилсон.

На премию в категории «Восходящая звезда» претендуют звезда фильма «Не время умирать» Лашана Линч, а также Коди Смит-Макфи («Власть пса»), Харрис Дикинсон («King’s Man: Начало») и Миллисент Симмондс («Тихое место-2»).

Полный список номинантов на BAFTA-2022

Лучший фильм

«Белфаст»

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Лакричная пицца»

«Власть пса»

Лучшая актриса

Леди Гага («Дом Гуччи»)

Алана Хаим («Лакричная пицца»)

Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»)

Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»)

Джоанна Сканлан («После любви»)

Тесса Томпсон («Идентичность»)

Лучший актер

Адиль Ахтар («Али и Ава»)

Махершала Али («Лебединая песня»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)

Стивен Грэм («Точка кипения»)

Уилл Смит «(Король Ричард»)

Лучший режиссер

Алим Кхан («После любви»)

Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Одри Диван («Событие»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Джулия Дюкурно («Титан»)

Лучшая актриса второго плана

Каитриона Балф («Белфаст»)

Джесси Бакли («Потерянная дочь»)

Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Энн Дауд («Месса»)

Аунжану Эллис («Король Ричард»)

Рут Негга («Переход»)

Лучший актер второго плана

Майк Фейст («Вестсайдская история»)

Киаран Хайндс («Белфаст»)

Трой Коцур («CODA»)

Вуди Норман («Давай, давай»)

Джесси Племонс («Власть пса»)

Коди Смитт-Макфи («Власть пса»)

Лучший оригинальный сценарий

Аарон Соркин («Быть Рикардо»)

Кеннет Брана («Белфаст»)

Адам Маккей («Не смотрите наверх»)

Зак Бэйлин («Король Ричард»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Лучший адаптированный сценарий

Сиан Хедер («CODA»)

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Дени Вильнев («Дюна»)

Мэгги Джилленхол («Потерянная дочь»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Побег»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

Лучший документальный фильм

«Становление Кусто»

«Корова»

«Побег»

«Спасательная операция»

«Лето соула»

Лучший британский фильм

«После любви»

«Али и Ава»

«Белфаст»

«Точка кипения»

«Сирано»

«Все говорят про Джейми»

«Дом Гуччи»

«Последняя ночь в Сохо»

«Роман служанки»

«Не время умирать»

«Идентичность»

Лучшая музыка к фильму

«Быть Рикардо»

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Французский вестник»

«Власть пса»

Лучшая операторская работа

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Не время умирать»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера

«После любви»

«Точка кипения»

«Тем больнее падать»

«Клавиатурные фантазии»

«Идентичность»

Лучший неанглоязычный фильм

«Сядь за руль моей машины»

«Рука Бога»

«Параллельные матери»

«Маленькая мама»

«Худший человек на свете»

Новость дополняется.