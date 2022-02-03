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Вышел тизер сериала «‎The Телки» с Милошем Биковичем в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:49

Вышел первый тизер сериала «‎The Телки» по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. Премьера шоу состоится 24 февраля.

В центре сюжета находится многообещающий руководитель PR-агентства Андрей Миркин, способный соблазнить практически любую женщину. Но он не задумывается о том, сколько жизней поломал на своем пути.

«„The Телки“ нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях „Исчезнувшей“», — отмечают создатели сериала.

В «‎The Телки» снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Влад Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева и Софья Володчинская.

Кресло режиссера заняла Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их всех»). В качестве генеральных продюсеров выступили Данила Шарапов, Петр Ануров и Вячеслав Муругов. Сценарий написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.

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