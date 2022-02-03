Вышел тизер сериала «‎The Телки» с Милошем Биковичем в главной роли

Вышел первый тизер сериала «‎The Телки» по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. Премьера шоу состоится 24 февраля.

В центре сюжета находится многообещающий руководитель PR-агентства Андрей Миркин, способный соблазнить практически любую женщину. Но он не задумывается о том, сколько жизней поломал на своем пути.

«„The Телки“ нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях „Исчезнувшей“», — отмечают создатели сериала.