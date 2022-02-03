Число активных пользователей Facebook впервые сократилось. Meta подешевела на 200 млрд долларов

Среднее количество ежедневных активных пользователей Facebook в последнем квартале 2021 года составило 1 млрд 929 млн. Это на 1 млн меньше, чем в предыдущие три месяца, пишет Би-би-си со ссылкой на данные материнской компании соцсети Meta.

Данный показатель снизился впервые за 18-летнюю историю Facebook. Фирма также предупредила о замедлении роста доходов из‑за конкуренции со стороны TikTok и YouTube.

По словам гендиректора Meta Марка Цукерберга часть аудитории, в особенности молодежь, ушла к конкурентам. Кроме того, сократились доходы от продажи рекламы в соцсети. Общий доход Meta при этом вырос до 33,67 млрд долларов, чуть превзойдя рыночные прогнозы.

На этих новостях акции Meta упали более чем на 20% в ходе торгов на нью-йоркской бирже. Это снизило рыночную стоимость компании на 200 млрд долларов (15,3 трлн рублей), что сравнимо с ВВП Чехии и в пять раз превышает годовые доходы в бюджете Москвы. Упали акции и других соцсетей, включая Twitter, Snap и Pinterest.