Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»*

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

«Прошлой ночью по моему приказу военные Соединенных Штатов успешно провели антитеррористическую операцию на северо-западе Сирии в целях защиты народа Америки и наших союзников, а также чтобы сделать мир более безопасным», — указано в заявлении Байдена.

Он отметил, что все американские военные живы. Президент США выступит с расширенным заявлением сегодня, 3 февраля.

*«Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.