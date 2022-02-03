перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Белфаст» и «Лакричная пицца»: список номинантов на премию BAFTA 16:58
Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»* 16:29
Christian Wolf/Wikimedia Commons
В МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России 16:28
Владимир Мирзоев экранизирует «Преступление и наказание». Действие перенесут в современный Петербург 16:08
Банк России: доля безналичных платежей в стране в 2021 году увеличилась до 73% 16:00
Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда 15:58
За месяц от гололеда в Петербурге пострадали 3158 человек. Почти все они попали в больницы 15:21
Пресс-материалы
«Яндекс Go» будет показывать в приложении, что влияет на цену поездки 15:13
Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению «традиционных ценностей» 15:03
Слем, танцы и горящие фаеры: Макс Корж опубликовал видео московского концерта на стадионе «Динамо» 14:08
Coachella продаст пожизненные пропуски на фестиваль в виде NFT 13:27
Собчак: Тина Канделаки станет гендиректором телеканала «ТНТ» 13:14
korn_official/Instagram
Korn выпустили сингл «Lost in the Grandeur» 12:11
Роспотребнадзор не будет никого наказывать за митинг в Грозном. Потому что организаторов не найти 12:07
В России выявили 155 768 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:49
Число активных пользователей Facebook впервые сократилось. Meta подешевела на 200 млрд долларов 11:05
В России предложили YouTube объяснять причины блокировки или удаления видео 11:01
Агентство «Москва»
У «Спутника V» выявили два новых побочных эффекта 10:12
«Лиза Алерт»: каждый год в России пропадает около 180 тыс. человек 9:57
Ученые: жестокие игры вроде Call of Duty могут снижать реакцию на вид чужой боли 8:56
Отключить рекламу

Байден сообщил о ликвидации главы «Исламского государства»*

Денис Ламехов
Сегодня в 16:29

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

«Прошлой ночью по моему приказу военные Соединенных Штатов успешно провели антитеррористическую операцию на северо-западе Сирии в целях защиты народа Америки и наших союзников, а также чтобы сделать мир более безопасным», — указано в заявлении Байдена.

Он отметил, что все американские военные живы. Президент США выступит с расширенным заявлением сегодня, 3 февраля.

*«Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Теги
Исламское государство
Люди
Джозеф Байден
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить