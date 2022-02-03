В МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России

Москва прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Корреспондентский пункт Deutsche Welle в России будет закрыт, а у всех сотрудников российского бюро аннулируют аккредитацию. Затем «компетентные органы» рассмотрят вопрос о признании германской телерадиокомпании иностранным агентом.

Кроме того, будет составлен «черный список» представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российский телеканал. Им будет запрещен въезд в Россию, публиковать список не будут.

В МИДе назвали это ответными мерами на запрет спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

2 февраля комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В тот же день МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также интернет-посредников.

В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга. Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство не откладывая запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.