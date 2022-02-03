За последние сутки в России выявили 155 768 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 14-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 26 904 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 284 564. За сутки умерли 667 человек, за все время — 333 357. Выздоровели 53 724 человека, за весь период — 10 390 732. Число госпитализаций за сутки составило 17 792.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 385,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (76,8 млн), на втором — Индия (41,8 млн). За ними идут Бразилия (25,8 млн), Франция (19,8 млн) и Великобритания (17,5 млн).