перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Собчак: Тина Канделаки станет гендиректором телеканала «ТНТ» 13:14
korn_official/Instagram
Korn выпустили сингл «Lost in the Grandeur» 12:11
Роспотребнадзор не будет никого наказывать за митинг в Грозном. Потому что организаторов не найти 12:07
В России выявили 155 768 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию 11:49
Число активных пользователей Facebook впервые сократилось. Meta подешевела на 200 млрд долларов 11:05
В России предложили YouTube объяснять причины блокировки или удаления видео 11:01
Агентство «Москва»
У «Спутника V» выявили два новых побочных эффекта 10:12
«Лиза Алерт»: каждый год в России пропадает около 180 тыс. человек 9:57
Ученые: жестокие игры вроде Call of Duty могут снижать реакцию на вид чужой боли 8:56
Стюарт Ли присоединился к бойкоту Spotify. Комик удалил свое творчество с платформы, как и Нил Янг 3:11
Мэра Великого Новгорода оштрафовали за плохую уборку снега с улиц 2:19
В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм Бога» 1:36
Alla.Borissova/Instagram
Нидерландские архитекторы призвали сохранить модернистский элеватор в Самаре. Его хотят снести 1:04
Джеффри Раш сыграет комика Граучо Маркса в фильме «Поднятые брови» 0:29
Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из‑за романа с коллегой Вчера в 22:53
Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере о массовом самоубийстве в Джонстауне Вчера в 22:49
Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества Вчера в 21:51
Коммент.Шоу/YouTube
Комментатор Константин Генич пошутил об изнасилованиях. Телезрители призвали уволить его с «Матч ТВ» Вчера в 21:37
«Гоголь-центр» покажет шесть новых спектаклей в 2022 году Вчера в 21:20
Второклассник написал книжку и тайком поставил ее на полку в библиотеке. Теперь за ней стоят очереди Вчера в 21:09
Отключить рекламу

В России выявили 155 768 случаев коронавируса — это максимум за всю пандемию

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:49

За последние сутки в России выявили 155 768 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 14-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 26 904 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 284 564. За сутки умерли 667 человек, за все время — 333 357. Выздоровели 53 724 человека, за весь период — 10 390 732. Число госпитализаций за сутки составило 17 792.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 385,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (76,8 млн), на втором — Индия (41,8 млн). За ними идут Бразилия (25,8 млн), Франция (19,8 млн) и Великобритания (17,5 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить